Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 3,21 млрд евро против 2,128 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Базовый убыток до процентных и налоговых выплат (EBIT) уменьшился до 242,4 млн евро по сравнению с 329,9 млн евро годом ранее.

В минувшем квартале TUI обслужила 2,4 млн клиентов. Также компания сообщила, что объемы бронирования на летний сезон на 13% выше прошлогоднего показателя и составляют 96% от уровней допандемийного 2019 года. Цены этим летом в среднем на 5% превышают показатель 2022 года и на 26% больше, чем в 2019 году, отмечается в отчетности.

TUI по-прежнему планирует в 2023 фингоду зафиксировать существенный рост базовой EBIT и выручки.