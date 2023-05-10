В частности, не соответствует требованиям размер клетки, где содержатся гамадрилы, а также размер террариума, в котором содержится нильский крокодил.

Кроме того, у индивидуального предпринимателя — владельца зоопарка — отсутствует лицензия на содержание и использование животных.

Нарушения были выявлены в ходе совместной проверки прокуратуры и Россельхознадзора.

"Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре Оренбургской области "Интерфаксу" уточнили, что зоопарк работал на постоянной основе в одном из местных торговых центров, к ответственности привлечена его владелица.

"Они (сотрудники зоопарка — ИФ) уже приступили к устранению нарушений после нашего вмешательства", — добавил собеседник агентства.

В соцсетях зоопарка сообщается, что в нем содержатся около 100 животных, в том числе экзотические.