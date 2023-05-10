"Участок железной дороги от Белорусского до Савёловского вокзала снова работает в обычном режиме. Продолжаем его расширение к запуску МЦД-4", — написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, эту железнодорожную зону в центре города "фактически отстроили заново и очень быстро — благодаря запуску реверсивного движения поездов". Собянин сообщил, что велись сложнейшие строительные работы.

"Теперь приступаем к укладке дополнительных путей для МЦД-4 — вместо 2 будет 4", — отметил мэр.

Собянин добавил, что в настоящее время интервал движения поездов восстановлен: в часы пик это 5-10 минут. Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево снова отправляются каждые 30 минут на всём участке от Одинцово до Белорусского вокзала.

На Белорусском вокзале изменилась схема посадки и высадки с платформ — пока используются временные. На них можно попасть с Тверского путепровода. Для удобства установили новую навигацию.

"В ходе реконструкции здесь обновим платформы, переходы, вестибюли и многое другое. Также ведём активную подготовку к запуску четвёртого диаметра на Савёловском вокзале и на станции Беговая D1", — сообщил мэр.