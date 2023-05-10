В 1904 году в Кронштадт доставили американскую субмарину "Fulton", которая приказом Морского ведомства получила название "Сомъ". Подводная лодка была построена в 1901-1902 годах на верфи в США и после доставки доукомплектована на Невском заводе в Санкт-Петербурге. "Сомъ" для своего времени обладал прекрасными тактико-техническими характеристиками при скромных габаритах: длина 19,3 м, ширина 3,58 м.

Однокорпусная подводная лодка водоизмещением 105 т могла развивать скорость в надводном положении до 8,5 узлов, а под водой — до 6 узлов, рабочая глубина погружения — 30 метров.

Первым командиром "Сома" стал князь Владимир Владимирович Трубецкой. Служба субмарины началась во Владивостоке и весьма продуктивно: именно она впервые прорвала противолодочные сети и прошла подо льдом. Позже лодка служила на Черном море, а после начала Первой мировой войны она была в экстренном порядке переправлена к Аландским островам Балтийского моря. Последним (десятым) командиром "Сома" стал 25-летний лейтенант Хрисанф Бугураев.

"Под его командованием 10 мая 1916 года, во время очередного боевого дежурства, субмарина шла на перископной глубине параллельно шведскому пароходу, а потом, судя по показаниям капитана, резко повернула к судну. Под водой произошло столкновение, и больше от "Сома" вестей не было. По другой версии, капитан парохода сознательно протаранил подлодку, опасаясь досмотра. "Сомъ" затонул на глубине 88 метров. Погиб весь боевой экипаж — два офицера и 16 нижних чинов", — рассказывают в музее.

Подводная лодка "Сомъ" была обнаружена в 2015 году в территориальных водах Швеции в 2,5 милях от берега в близости порта Грислхамн (Grislhamn) международной группой дайверов-любителей.