"В рамках фотопроекта "Разумное, доброе, вечное" можно увидеть снимки людей, переживших Великую Отечественную войну, прошедших тяжелый путь и имеющих богатый жизненный опыт", — отметила заммэра.
Выставка размещена в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных сил на территории Екатерининского парка. Организаторы экспозиции — столичный департамент труда и социальной защиты населения и центры госуслуг.
Отмечается, что на протяжении четырех лет ведомства реализуют проект "Москва — с заботой о ветеранах", который начал работу в 2019 году накануне Дня Победы.
"Мои документы" обеспечивают ветеранов востребованными государственными услугами на дому, а работники социальной защиты реализуют иные пожелания и просьбы ветеранов.