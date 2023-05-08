"Экспозиция состоит из трогательных напутствий людей с богатым опытом, которые своим примером передают любовь к Родине и умение идти к цели. Она будет работать до конца мая", — сказала Ракова, ее слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках фотопроекта "Разумное, доброе, вечное" можно увидеть снимки людей, переживших Великую Отечественную войну, прошедших тяжелый путь и имеющих богатый жизненный опыт", — отметила заммэра.

Выставка размещена в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных сил на территории Екатерининского парка. Организаторы экспозиции — столичный департамент труда и социальной защиты населения и центры госуслуг.

Отмечается, что на протяжении четырех лет ведомства реализуют проект "Москва — с заботой о ветеранах", который начал работу в 2019 году накануне Дня Победы.

"Мои документы" обеспечивают ветеранов востребованными государственными услугами на дому, а работники социальной защиты реализуют иные пожелания и просьбы ветеранов.