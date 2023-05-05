Площадкой для проведения фестиваля станет горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро").
Одной из ключевых площадок "Силы цвета" станет гастрономическая. Как сообщают организаторы, на площадке "Вкус Арктики" будут представлены рестораторы из Мурманской области и Карелии. Они приготовят гостям фестиваля блюда северной кухни в формате уличной еды. Площадка будет работать под патронажем проекта "Гастрономическая карта России".
Гости фестиваля смогут посетить бесплатные мастер-классы по изготовлению северных сувениров, а также отправиться на экскурсии по Хибинам в сопровождении специалистов местной школы природных гидов.
Кроме того, в программе — выступление приглашенных и местных артистов.
Фестиваль пройдет в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете.