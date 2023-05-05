"Многие горнолыжные комплексы в России закрываются в начале мая, а в Мурманской области мы продолжаем катать. Ожидаем, что закрытие горнолыжного сезона состоится в начале июня. Поэтому "Сила Цвета" — фестиваль — продолжение горнолыжного сезона в преддверии полярного дня в Мурманской области", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева.

Площадкой для проведения фестиваля станет горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро").

Одной из ключевых площадок "Силы цвета" станет гастрономическая. Как сообщают организаторы, на площадке "Вкус Арктики" будут представлены рестораторы из Мурманской области и Карелии. Они приготовят гостям фестиваля блюда северной кухни в формате уличной еды. Площадка будет работать под патронажем проекта "Гастрономическая карта России".

Гости фестиваля смогут посетить бесплатные мастер-классы по изготовлению северных сувениров, а также отправиться на экскурсии по Хибинам в сопровождении специалистов местной школы природных гидов.

Кроме того, в программе — выступление приглашенных и местных артистов.

Фестиваль пройдет в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете.