"В честь дня рождения Московского метро Музей Транспорта Москвы запускает экскурсии", — говорится в сообщении в телеграм-канале профильного департамента.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что сотрудники музея расскажут про архитектуру и технологические аспекты строительства новых линий, а также про работу самого метро.

Первые две экскурсии по БКЛ пройдут бесплатно 21 мая в 12:00 и 15:30. Нужно зарегистрироваться на сайте музея, отмечается в сообщении.

"Большая кольцевая линия метро, которую строили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, дала новый импульс для развития всей столицы. Музей Транспорта Москвы запускает экскурсии, на которых можно узнать, как строились и как работают станции БКЛ, как открытие линии повлияло на жизнь города. 21 мая они будут проводиться бесплатно", — сказал Ликсутов.

15 мая 1935 года состоялось открытие первой очереди Московского метрополитена на участках от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением от станции "Охотный ряд" до станции "Смоленская" общей протяженностью 11,2 км.