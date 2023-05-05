«Важно подчеркнуть, что указанное положение будет выполнено в обязательном порядке и немедленно», — цитирует издание гендиректора INAC Аниру Падрон Брито.

По ее словам, авиакомпании и отраслевые организации получат официальное уведомление об отмене ковидных ограничений в ближайшее время.

Ранее туристам для посещения страны требовался сертификат о полной вакцинации, а непривитым гражданам старше 5 лет нужна была справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия рейса.