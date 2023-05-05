"Открытие состоялось в день 95-летия со дня рождения художника. Музей "На теплой земле" создан по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим Валентином Сидоровым", — отметили в пресс-службе.

Музей расположен в центре Твери, в историческом здании, построенном по проекту архитектора Карла Росси. В главном холле установлен бронзовый бюст художника.

В апреле этого года его родственники передали для музея 90 полотен мастера. Это творческое наследие живописца, включающее произведения, начиная с середины 40-х годов ХХ столетия. Ранее в дар региону были переданы две его картины: "На теплой земле" и "Теплый вечер апреля".

В фонд музея вошли не только живописные полотна, но и фотоматериалы, историческая видеосъемка, книги, документы, коллекция вещей, собранных лично Валентином Сидоровым, — старинные деревенские прялки и утварь.

"На первом этапе музей будет открыт для посещения организованными группами. Кроме того, здесь планируется проведение лекций, мастер-классов и других мероприятий. Предусмотрено создание интернет-ресурса, на базе которого можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией", — говорится в сообщении.

Валентин Сидоров (1928-2021 гг.) родился в деревне Сорокопенье Тверской губернии. Мастер пейзажа, живописец, педагог, лауреат госпремий СССР и России.