Каждая монета изготовлена тиражом 1 млн штук.

На оборотной стороне монеты "Нижний Новгород" расположено рельефное изображение фрагмента памятника "Горьковчанам — доблестным труженикам тыла", монеты "Нижний Тагил" — памятника "Рабочий и танкист"

На монете "Новокузнецк" расположено рельефное изображение фрагмента монумента "Мемориал-музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", на монете "Новосибирск" — изображение памятника "Детям — труженикам тыла".

Но боковую поверхность монет нанесено прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.