"Уже с 10 мая закроется для посетителей барский дом А.А. Пушкина в селе Львовка. С 16 июня будет прекращен доступ гостей в господский дом, вотчинную контору, а также Музей сказок в главной усадьбе А.С. Пушкина", — говорится в сообщении.

В ходе работ, которые финансируются из федерального и регионального бюджетов, предполагается обновление мемориально-бытовой, а также литературно-мемориальной экспозиции в господском доме. Также изменения ждут Музей сказок, расположенный на территории усадьбы. Предстоит реставрация усадебных построек — крепостной конторы, баньки и кухни. Изменится экспозиция в барском доме усадьбы во Львовке.

Директор музея-заповедника Нина Жиркова сообщила, что, несмотря на ремонтные работы, экскурсионная деятельность прекращена не будет, а с 16 июня запланированы новые экскурсионные программы.

"Гости болдинского заповедника смогут осмотреть снаружи господский дом, вотчинную контору, постройки хозяйственного двора, посетить людскую избу и господскую конюшню, а также прогуляться по усадебному парку и погрузиться в особую атмосферу старинного имения. (...) Можно будет также прогуляться и по Львовке — осмотреть снаружи барский дом, старый парк, заглянуть в церковно-приходскую школу", — приводятся в сообщении ее слова.

После обновления музей откроется в 2024 году — в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта.