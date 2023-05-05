"Памятник природы имеет двойную ценность — природоохранную и культурно-историческую. Недавно его обследовали специалисты и установили, что в целом состояние ООПТ удовлетворительное, однако найдены навалы бытового мусора, оставленные стихийными туристами и отдыхающими. Мы считаем чрезвычайно важным создать охранную зону, в пределах которой должна быть ограничена как хозяйственная деятельность, так и рекреация", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он сообщил, что ведомство ведет работа над проектом постановления правительства Московской области об установлении охранной зоны. "Это будет способствовать сохранности как уникальных экосистем, так и построек самой Пущинской усадьбы, которые, хотя и находятся в руинированном состоянии, остаются ценнейшим объектом историко-культурного наследия", — добавил Фирсов.