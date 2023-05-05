"Расчищать Галичское планируют на участках в зонах рекреации: необходимо удалить излишнюю водную растительность, освободить ложе от накопленных донных отложений. Принятые меры положительно скажутся на экологическом состоянии водного объекта", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты готовят площадку для будущих мероприятий, к основным работам приступят после окончания нереста. Работы будут завершены в следующем году.

На восстановление озера в 2023 году Росводресурсы направят около 50 млн рублей, добавили в Минприроды РФ.

Озеро Галичское — крупнейшее в Костромской области. Это популярное место для отдыха местных жителей, а также естественное нерестилище для всего бассейна Горьковского водохранилища.