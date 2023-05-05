«Прямой перелет в Израиль на рейсах авиакомпаний El Al и Red Wings занимает около 5,5 часов. В стране доступны для отдыха курорты на Мертвом море и Средиземном морях. Проживание в отелях 4-5* Иерусалима, Нетании, Тель-Авива, Эйлата мы предлагаем по специальным туроператорским тарифам. Виза для въезда россиянам не требуется», — рассказали в компании.

Там добавили, что до греческих курортов можно будет летом добраться на рейсах с короткой двухчасовой стыковкой через Стамбул, Дубай или Каир. Перелет из Москвы на материковую Грецию до Салоников, Афин, а также на острова Корфу и Миконос обычно не занимает больше 9 часов. Кроме того, можно добраться в Грецию морским путем. В этом случае туристы прилетают в турецкие аэропорты Даламан или Бодрум, а далее на пароме отправляются на острова Кос или Родос. Трансфер занимает около 40 минут.

«Прямые контракты с популярными греческими гостиничными брендами Sani, Ikos и Grecotel позволяют предлагать туры по доступным ценам. Кроме того, с 15 июля по 26 августа в отеле Sani Resort на Халкидиках вновь пройдет популярный до пандемии у российских туристов Sani Festival. Среди заявленных хедлайнеров – Крис Норман и Бони Тайлен, Сара Брайтман, Том Одел и другие звезды», — сообщили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что Space Travel аккредитован в греческом консульстве и может оформлять шенгенские визы своим туристам.

«В Ларнаку из Москвы можно долететь удобными стыковочными рейсами авиакомпаний Emirates или flydubai со стыковкой в Дубае, авиакомпании Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте или со стыковкой в Каире на крыльях EgyptAir. Как правило перелет занимает также около 9 часов», — говорится в сообщении.

Как напоминают в Space Travel, для посещения страны нужна виза, для получения которой необходимо обратиться в консульство.