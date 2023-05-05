"Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика", — написал он в телеграм-канале.

Вице-премьер отметил, что строители работали круглосуточно в две смены, были заменены два пролета, для которых поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Хуснуллин поблагодарил всех принимавших участие в восстановлении моста. "Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране — Дня Победы. Окончание работ — это Победа всей команды", — заключил он.

Ранее Хуснуллин анонсировал запуск полноценного движения по железнодорожной части Крымского моста к началу лета этого года, тогда как установленный срок — 1 июля.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля.