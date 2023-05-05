Ведомство намерено объединить ООПТ "Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества", "Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества" и "Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества" в один природный заказник "Малодубненский" площадью 665 гектаров.

"Сегодня эти территории нуждаются в повышенном внимании и защитных мерах. На экосистемы не лучшее влияние оказали работы по реконструкции федеральной автодороги М-7 "Волга". Помимо этого, близость к Большому кольцу Московской железной дороги несет риски в виде неконтролируемой рекреации и перемещения по заповедным землям на транспорте вне дорог общего пользования", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он отметил, что в заказнике будет запрещено любое строительство, включая возведение временных сооружений, любые рубки леса и неорганизованный туризм, разведение костров, передвижение транспорта и другие виды деятельности, которые могут нанести ущерб природным экосистемам.

По данным Минэкологии Подмосковья, на территории проектируемого заказника отмечено проживание 78 видов наземных позвоночных животных. В Красные книги России и Московской области внесены обитающие здесь растения — гудайера ползучая, зимолюбка зонтичная и баранец обыкновенный, а также несколько видов фауны — обыкновенный осоед, удод, веретеница ломкая, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и 5 видов бабочек.