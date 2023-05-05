"На территории Краснодарского края днем и до конца суток 6 мая, а также в течение суток 7-8 мая ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Усть-Лабинском районах, а также на Черноморском побережье от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней рек с превышением неблагоприятных отметок.

Ранее оперштаб края сообщал, что Краснодарское водохранилище наполнено на 68%. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.