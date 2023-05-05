Дорога Кола — Серебрянские ГЭС с 32 км до автоподъезда к селу на берегу Баренцева моря откроется в 14:00 мск.

Как сообщалось, дорога в Териберку была закрыта в четверг утром из-за метели, ветра и отсутствия видимости.

Ежегодно зимой и весной, а изредка — и в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.

Ежегодно Териберку, ставшую широко известной после выхода фильма "Левиафан", посещает более 40 тыс. человек.