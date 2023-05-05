«Член РСТ компания «Пакс» обратилась к послу Индонезии в России Морато Товаресу с просьбой поддержать отмену требования о сертификатах о вакцинации от коронавируса для въезжающих в страну российских туристов», — говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, из-за сохраняющегося требования о сертификатах туристический поток в Индонезию из России сейчас в пять раз ниже, чем турпотоки в другие страны Юго-Восточной Азии, в частности Малайзию и Таиланд.

«Сертификаты вакцинации авиакомпании требуют у туристов при посадке на борт для полетов в Индонезию. В результате возникают сложности с запуском прямого авиасообщения между Индонезией и Россией, так как дополнительные ограничения снижают пассажиропоток», — считают авторы обращения.

По словам заместителя гендиректора компании «Пакс» Любови Чучмаевой, по информации крупнейшей принимающей компания остова Бали Bounty Bali Tours проверка сертификатов вакцинации в аэропорту Денпасара приостановлена. Не проверяется и установка на телефоны приложения Satu Sehat.

«Тем не менее, в официальных правилах эти требования сохраняются. Принимающий оператор регулярно получает жалобы от туристов из-за несоответствия правил въезда и реальной ситуации», – пояснила она.

До пандемии в 2019 году в Индонезии отдохнули 158,9 тыс. российских туристов, рост по сравнению с предыдущим годом составил более 26%. В январе 2022 году турпоток из России составил 58 тыс. человек, а в январе 2023 превысил 23 тыс.