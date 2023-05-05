Аэропорт Олекминск, востребованный у нефтегазовых компаний, модернизировал магаданский "Нордтрансстрой", стоимость контракта составляла 2,7 млрд рублей. Компания должна была реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, а также установить ограждение аэропорта, построить КПП, расходный склад ГСМ и выполнить ряд других работ. Часть контракта — с 2019 по 2021 год — подрядчик выполнил, что позволило аэропорту принимать и выпускать воздушные суда III класса без ограничений.

"Для окончания реконструкции аэропортового комплекса Олекминск в федеральном бюджете на период 2023-2024 годов предусмотрено 1,6 млрд рублей. При этом следует отметить, что аванс в сумме 1,1 млрд рублей перечислен в 2022 году на счет федерального казначейства и не был доведен до получателя в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиком. Дефицит оборотных средств у подрядчика ООО "Нордтрансстрой" препятствовал своевременному приобретению материалов, привлечению трудовых ресурсов, в результате чего 2 мая 2023 года государственный контракт расторгнут", — пояснил Минтранс.

Между тем ранее "Нордтрансстрой" не смог соблюсти сроки работ в магаданском аэропорту "Сокол", что также привело к расторжению контракта.

Аэропорт Нюрба реконструировало белгородское ООО "Подрядчик" (стоимость контракта — 2,9 млрд рублей), говорится на сайте госзакупок. Компания была обязана обновить взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, перрон, резервуарный парк и другие объекты.

Минтранс отмечает, что контракт был расторгнут по инициативе подрядчика, поскольку компания не смогла правильно организовать строительные процессы. Расторжение контракта произошло еще в 2022 году, однако до настоящего времени об этом не сообщалось.

"Расходы по транспортировке инертных материалов, железобетонных плит ПАГ-14 были учтены в проектно-сметной документации. Подрядная организация ООО "Подрядчик" в целях экономии средств планировала самостоятельно осуществлять производство ПАГ-14, но для этого необходимых запасов инертных материалов не оказалось", — сообщает министерство.

"Ространсмодернизация" вновь объявит тендеры на поиск подрядчиков. Эта ситуация не повлияет на обеспечение безопасности полетов, заверяет якутское министерство.

В сообщении также говорится, что за период с 2019 по 2022 годы завершена реконструкция 6 якутских аэропортов: в Жиганске, Верхневилюйске, Хандыгае, Белой Горе, Сангаре, Депутатском. В настоящее время находятся в процессе реконструкции 8 объектов (Якутск, Нерюнгри, Олекминск, Усть-Нера, Вилюйск, Мирный, Полярный, Черский).

Аэропорт Нюрба имеет грунтовую ВПП длиной 1,9 тыс. метров. У аэропорта Олекминск ВПП длиной 1,773 тыс. метров.

ООО "Нордтрансстрой" зарегистрировано в 2010 году в Магадане, основной вид деятельности связан со строительством жилых и нежилых зданий. Владельцами в равных долях являются Александр Краснов и Вячеслав Михайлов, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Фирма "Подрядчик" зарегистрирована в Белгороде в 2007 году, единственный собственник — Любовь Чудакова, которая также владеет 100% иркутского ООО "Рента" с основным видом деятельности "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Для ООО "Подрядчик" контракт на реконструкцию аэропорта Нюрба стал крупнейшим из полученных им госконтрактов. Ранее самым дорогостоящим в портфеле ООО был договор на строительство лаборатории ФГБУ "Забайкальский референтный центр Россельхознадзора" за 483 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года" были включены аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Полярного и Усть-Неры. В ряде аэропортов до 2024 года было запланировано строительство аэровокзальных комплексов, реконструкция взлетно-посадочных полос, а в некоторых предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. На это из федерального бюджета выделено 38,6 млрд рублей.