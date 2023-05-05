В этот период авиакомпании группы "Аэрофлот" ежесуточно будут выполнять до 15 рейсов между Москвой и Калининградом: до девяти рейсов будет выполнять Аэрофлот, до пяти — "Победа", один — "Россия". Общая частота полётов за неделю составит до 105 вылетов.

Между Санкт-Петербургом и Калининградом частота полётов составит до 8 ежесуточных рейсов: до шести рейсов будет выполнять авиакомпания "Россия" и до двух — "Победа". Общая частота полётов за неделю составит до 56 вылетов.

В аэропортах "Шереметьево" и "Пулково" жители самого западного региона России могут воспользоваться стыковками по всей маршрутной сети Группы "Аэрофлот".

Ознакомиться с актуальным расписанием полётов можно на сайтах "Аэрофлота" и "Победы".