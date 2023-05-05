"Установлено, что бывший чиновник в 2019 году в сговоре с другими лицами организовал изготовление конкурсной документации для заключения госконтракта под предлогом оказания услуг по созданию, сопровождению и продвижению веб-сайта, предназначенного для привлечения туристов и иностранных инвесторов в Ставропольский край, на сумму 7,9 млн рублей, тогда как фактическая рыночная стоимость этих услуг составляла 1,4 млн рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вся конкурсная документация была подготовлена по определенным требованиям, которые обеспечивали победу конкретной фирме, подконтрольной одному из сообщников.

В пресс-службе отметили, что в результате бюджету Ставропольского края причинен ущерб в 6,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с октября 2017 по июнь 2021 года возглавлял Александр Трухачев.

Как сообщалось, в марте 2022 года в отношении Трухачева было возбуждено четыре уголовных дела о злоупотреблении полномочиями при заключении четырех госконтрактов на 65,3 млн рублей.

В мае того же года в отношении него было возбуждено еще четыре уголовных дела по той же статье в связи с заключением госконтрактов общей стоимостью в 7 млн рублей.