Уточняется, что вся конкурсная документация была подготовлена по определенным требованиям, которые обеспечивали победу конкретной фирме, подконтрольной одному из сообщников.
В пресс-службе отметили, что в результате бюджету Ставропольского края причинен ущерб в 6,5 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с октября 2017 по июнь 2021 года возглавлял Александр Трухачев.
Как сообщалось, в марте 2022 года в отношении Трухачева было возбуждено четыре уголовных дела о злоупотреблении полномочиями при заключении четырех госконтрактов на 65,3 млн рублей.
В мае того же года в отношении него было возбуждено еще четыре уголовных дела по той же статье в связи с заключением госконтрактов общей стоимостью в 7 млн рублей.