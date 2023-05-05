Небольшой санаторий "Амбер сакрум" расположен на берегу Куршского залива, в посёлке Заливино и уже принял первых гостей.

Центр специализируется на лечении болезней опорно-двигательного аппарата. На стационарном обслуживании одновременно могут находиться до 20 человек.

Также учреждение проводит так называемые Дни здоровья, которые рассчитаны на отдых и лечение еще 20 человек. Всем приехавшим доступны различные программы оздоровления: соляная комната, массажи, грязелечение, спа и физиопроцедуры", — говорится вы пресс-релизе.

Построил объект индивидуальный предприниматель Эдуард Губарь, который два года назад стал одним из первых участников губернаторской программы "Восток", получив на семь лет и всего под один процент годовых льготный займ в размере 20 млн рублей. Эти средства составили основной бюджет инвестпроекта по строительству центра.

Льготный займ по "Востоку" стал не единственной мерой поддержки проекта. Ещё раз за финансовой помощью Губарь обратился в центр "Мой бизнес" в 2022 году, столкнувшись с подорожанием стройматериалов и дополнительными расходами на оборудование и инженерную инфраструктуру, отмечает пресс-служба.

В планах предпринимателя — развивать в рамках действующего комплекса туристическую инфраструктуру. С этой целью он получил третий льготный займ, на который приобрел голландское судно для морских прогулок по акватории Куршского залива, рекам и заливам Полесского округа.

Хороший туристический потенциал нового объекта отметил губернатор Антон Алиханов, посетивший минувшим днем центр.

"Здесь замечательные места для отдыха, рядом с оздоровительным центром силами Музея Мирового океана восстанавливается старинный маяк. Оба объекта становятся точками притяжения туристов и дают работу местным жителям", — пресс-служба процитировала Алиханова.

Как сообщалось, в условиях санкций власти Калининградской области существенно нарастили объём льготного финансирования малого и среднего бизнеса. В 2022 году по решению Президента страны регион получил на эти цели 5,5 млрд рублей, которые вместе с областным софинансированием позволили реализовать новую, самую большую по меркам региона программу займов с бюджетом в 5,8 млрд рублей. Эти средства получают более 80 инвестпроектов.