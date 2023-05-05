Учреждение открыто на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области.

"Мы решили приурочить открытие музея к Дню Победы, потому что он будет рассказывать о подвиге нашего народа. Такое трепетное отношение к прошлому поможет сберечь не только историческую память, но и сохранить имена и подвиги Героев Специальной военной операции", — сказал глава региона Максим Егоров в ходе торжественной церемонии открытия.

Экспозиция музея представлена историческими документами, образцами формы одежды периода Первой мировой и Великой Отечественной войн, миниатюрами известных памятников, уникальными изданиями РВИО, фотохроника значимых событий и многое другое.

В разделе, посвященном современной истории Общества, представлено множество уже реализованных значимых проектов в сфере монументального искусства, исторического просвещения, патриотического воспитания, музейно-выставочной деятельности.

Мультимедийное оснащение пространства музея позволит запускать видео-лекторий с лекциями из курса "Рассказы из русской истории", который смогут просмотреть и прослушать посетители.

Открытие новой экспозиции прошло также накануне дня образования Музейно-выставочного центра — 8 мая ему исполнится 13 лет. Музей долгое время служит штаб-квартирой регионального отделения РВИО в Тамбовской области.

В рамках сотрудничества правительства Тамбовской области, РВИО и его регионального отделения, в регионе открыто 36 мемориалов и памятников, установлено более 110 мемориальных досок Героям Советского Союза и Полным кавалерам ордена Славы.

Российское военно-историческое общество было воссоздано Президентом Владимиром Путиным в 2012 году. За это время по инициативе РВИО были открыты десятки памятников и сотни мемориальных досок.