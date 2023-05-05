"Это означает, что всех нас вновь ожидает большое и красочное мероприятие, на площадках которого состоятся показательные выступления реконструкторов и всадников, мастер-классы, большая ремесленная ярмарка, турнирные состязания и великолепная концертная программа", — говорится в сообщении.

20 августа 2022 года, после двухлетнего перерыва, в Псковской области на берегах Чудского озера прошёл фестиваль, посвящённый 780-летию Ледового побоища. В прошлом году фестиваль собрал в Самолве около 7000 гостей.

Для участия в мероприятии в Гдовский район прибыло порядка 80 реконструкторов из разных уголков России. Помимо зрелищных сражений, гости фестиваля могли посетить торговые ряды, различные мастер-классы и насладиться концертной программой.

Знаменитое Ледовое побоище произошло 5 апреля 1242 года на Чудском озере. Русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду.

13 сентября 2021 года состоялась торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина в Самолве на берегу Чудского озера.