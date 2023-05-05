"На заседании экспертного совета Всероссийской программы "Классная страна", прошедшем под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, определены регионы, которые в 2023 году примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи. В их число вошла и Тульская область", — отметили в пресс-службе.

По словам руководителя Агентства развития туризма Тульской области Елены Мартыновой, в основе проектирования маршрутов для детей и молодёжи лежит организация мероприятий, позволяющих получить новые знания и впечатления.

"Наши федеральные музеи: Ясная Поляна, Поленово, Куликово поле, Музей оружия и филиал ГИМа привлекают в регион миллионы гостей со всей России. Программа "Классная страна" — уникальная возможность перезагрузить детский туризм в Тульской области, дать возможность молодёжи побывать там, где ощущаешь дух времени, укрепить историческую память поколений", — подчеркнула Мартынова.

Она отметила, что в тульский регион обладает широким спектром объектов показа — музеи самоваров, пряника, Станка, парки, экзотариум.

"Они могут не просто дать новые знания, а увлечь, заинтересовать детей. Такое разнообразие позволит нам предложить уникальные маршруты, которые юные путешественники оценят не иначе, как на отлично", — отметила Мартынова.

Помимо разработки туристических маршрутов в образовательных организациях создадут новые учебно-методические комплексы, которые будут включать выездные мероприятия для детей и молодежи во время образовательного процесса. Особое внимание будет уделено развитию проектно-исследовательской деятельности детей, подчеркивается в сообщении.

Проект реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".