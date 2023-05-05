Согласно сообщению, теплоход пойдет по новому маршруту по Волге и Оке "Нижний Новгород — Москва (Северный речной вокзал) — Москва (Южный речной вокзал) — Нижний Новгород".

"Экскурсионная программа позволит туристам посетить все города Золотого кольца — Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, а также и другие города России — Кинешму, Углич, Константиново, Рязань, Касимов, Муром, Павлово", — приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.

Проект ПКС180 представляет собой трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров. Длина судна составляет 81,6 м, ширина — 13,83 м. На новых теплоходах применяются технологические решения, позволяющие работать на предельном мелководье — до 1,2 м. Это дает круизным судам заметное преимущество перед существующим речным туристическим флотом, не эксплуатируемым на таких глубинах. Кроме того, компьютерное управление движением и системами судна дает возможность подхода к необорудованному берегу.

Как сообщалось, АО "Судостроительный завод "Лотос" (входит в "Южный центр судостроения и судоремонта", ЮЦСС — структуру "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) 4 мая спустило на воду второе круизное колесное судно "Аурум" проекта ПКС180 для нижегородской "Гамы".

Сообщалось также, что спуск на воду первого судна проекта ПКС180 — "Золотое кольцо" состоялся 1 ноября 2019. Два речных теплохода построены в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО "ОСК". Заказчиком выступает "Машпромлизинг", судовладельцем и оператором первого судна стало ООО "Волгасервис "(входит в группу "Гама").