В течение недели проводились проверки по объявлениям об экскурсиях по крышам исторического центра Петербурга. По их итогам в отделы доставили около 20 экскурсоводов — их привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Кроме того, в ходе рейда полицейские установили, что такая экскурсионная деятельность "совершено не обеспечивает безопасность участников экскурсий", отмечают в главке.

В связи с этим материалы МВД были направлены в следственные органы.

"По материалам полицейской проверки возбуждено первое уголовное дело против организаторов незаконных экскурсий по крышам — по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — сообщает пресс-служба главка.

В настоящий момент полиция устанавливают организаторов небезопасного бизнеса.