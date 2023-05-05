Как говорится в сообщении авиакомпании, чистый убыток в январе-марте составил 344 млн евро против 552 млн евро за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистый убыток на уровне 340 млн евро.

Операционный убыток составил 306 млн евро по сравнению с 350 млн евро годом ранее и консенсус-прогнозом в 294 млн евро.

Выручка увеличилась до 6,33 млрд евро против 4,45 млрд евро годом ранее и ожиданий аналитиков на уровне 6,32 млрд евро. Доходы от грузоперевозок при этом снизились на 26,1%, до 672 млн евро.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, достигло 19,651 млн, что на 35,3% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Загруженность рейсов поднялась на 11,8 процентного пункта, до 86,1%.

Акции Air France-KLM дешевеют на 4,1% в начале торгов в Париже в пятницу. Капитализация Air France-KLM за последние 12 месяцев снизилась на 23,8% и составляет 3,85 млрд евро.