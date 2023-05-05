Рейсы будут осуществляться по средам и пятницам. Первый полет выполнен 3 мая.

В настоящее время полеты по этому маршруту выполняет также национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора. В настоящее время она выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Кишинев, Стамбул, Лион, Париж, Тбилиси, Милан, Бейрут, Дубай и Тель-Авив.