"В этом году традиционный праздник в поселках городского типа и сельских округах республики пройдет 3 июня. 10 июня "Пеледыш пайрем" отметят на территориях административных центров районов и городов. В Йошкар-Оле праздник состоится 17 июня", — сообщает отдел информационной работы администрации главы республики.

В пресс-релизе отмечается, что в этом году исполняется 100 лет, как Пеледыш пайрем был объявлен народным днем трудящихся Марийской автономной области: 24 мая 1923 года в столице Марийской автономной области Краснококшайске прошли празднества, организованные местными писателями и артистами.

На туристическом портале Марий Эл сообщается, что праздник марийской культуры "Пеледыш пайрем" (или "праздник цветов") проводится после завершения весенне-полевых работ и символизирует возрождение природы.

В мероприятии участвуют творческие коллективы всех районов республики, а также регионов компактного проживания мари за ее пределами.