"Кроме сотрудников и техники национальных парков "Зигальга" и "Таганай" в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также пять добровольцев из села Меседа. Угрозы населённому пункту нет. Сегодня к утру площадь пожара составляет около 100 гектаров", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание накануне вечером началось по вине туристов-сплавщиков, отмечает пресс-служба. В настоящее время с огнём борются около 100 человек. Национальный парк "Зигальга" был создан в 2020 году. Он стал четвертой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения в Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 45 тыс. гектаров. Он расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в Башкирии.