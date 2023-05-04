"Прошло не так уж много времени, как погибающий замок Прейсиш-Эйлау был приобретен на открытых торгах инвестором в октябре прошлого года. К настоящему моменту подготовлен проект противоаварийных работ, которые предстоит выполнить нашей компании, имеющей соответствующую лицензию Министерства культуры России", — сказал Щербатых.

По его словам, прежде всего, предстоит ремонт кровли, фасада, различных оконных и дверных проемов, благоустройство внутри замка и территории вокруг. Объем очень большой, так как исторический объект очень долгое время не имел собственника, который хотя бы его законсервировал и охранял.

В дальнейшем планируется подготовить проект по созданию на базе замка центра туризма. Им уже начало заниматься известное в регионе АНО "Фортификационное наследие Калининградской области". Пока можно говорить, что в Прейсиш-Эйлау

планируют открыть гостиницу, ресторан, музей и образовательный центр, заключил собеседник агентства.

В октябре 2022 года пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщил "Интерфаксу", что "в ходе очередного аукциона нам наконец-то удалось реализовать орденский замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Причем весьма удачно. При стартовой цене в 4,7 млн рублей он был продан за 7,6 млн рублей. Ранее правительство пыталось реализовать замок. Сначала цена составляла 9,7 млн рублей, затем 6,3 млн рублей. Выходит, что он был продан даже выше предыдущей цены".

По его словам, прошедшие торги имели один существенный нюанс. Замок является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и потребует серьезных работ в плане сохранения его исторического облика при реконструкции.

"Замок приобрела компания из Санкт-Петербурга ООО "Гринартдевелопмент". Ее владелец, насколько нам известно, имеет несколько фирм, у которых есть опыт архитектурных и строительных работ, использования объектов недвижимости. Это вселяет надежду, что исторический замок приобретен с целью дальнейшей реставрации и использования. Тем более, что Прейсиш-Эйлау подпадает под уникальную для России региональную программу восстановления ОКН — "Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области", — отметил пресс-секретарь.

Он напомнил, что программа предоставляет покупателю-инвестору особые условия по беспроцентному займу на срок до 15 лет. Максимальная сумма займа установлена в размере 1 млрд рублей. Программой уже активно пользуются бизнесмены, восстанавливающие исторические объекты на территории области.

Замок Прейсиш-Эйлау с 2007 года является объектом культурного наследия регионального значения. Его общая площадь превышает 3 тыс. кв. метров.

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау является одним из крепостных сооружений средних веков, неплохо сохранившихся в Калининградской области. Он был построен в 1330 году. Во время второй Мировой Войны замок пострадал не сильно. В последующие год он активно использовался, в нем даже проживали люди. При этом замок никогда не ремонтировался, что привело к частичным обрушениям крыши.

В начале 1990-х годов было принято решение провести незначительную реконструкцию и переоборудовать замок в гостиницу. Но на последних этапах его забросили.