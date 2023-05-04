Роуд-шоу, в ходе которого представителям туристической сферы Китая расскажут о возможностях для путешествий в Северную столицу, состоятся в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне в течение четырех дней.

В Китай отправились представители ведущих петербургских туроператоров, отелей, музеев, выставочных судоходных организаций и круизных компаний.

"Коллеги из КНР со своей стороны также демонстрируют повышенное внимание к российскому направлению, что видно по беспрецедентной активности регистрирующихся на мероприятия туркомпаний", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Китай входит в перечень приоритетных стран с точки зрения развития въездного туризма в РФ.

В связи с этим на базе Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства в Петербурге для представителей отрасли планируется запуск курсов повышения квалификации "Особенности организации туристских услуг для гостей из Китая".

Программа будет реализована совместно с китайскими туристическими организациями, а также, в частности, с Пекинским и Шаньдунским университетами и университетом туризма в Гонконге. Краткосрочное обучение пройдут петербургские экскурсоводы, гиды, отельеры, туроператоры, сотрудники музеев.

Как сообщалось, до пандемии коронавируса в 2019 году Петербург посетило свыше 950 тыс. граждан КНР, что составило примерно пятую часть всех иностранных туристов, посетивших город.

В 2023 году Россия вошла в тестовый список стран для групповых поездок туристов из Китая. Первая группа путешественников из этой страны побывала в Петербурге в феврале.