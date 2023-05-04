"В связи с многочисленными обращениями, с большим желанием туристов посетить этот маршрут мы открыли его раньше", — сообщает нацпарк.

Ранее планировалось открыть маршрут после 9 мая, когда, как ожидалось, тропа окончательно подсохнет.

Администрация парка предупредила гостей, что из-за аномально снежных осени, зимы и весны некоторые участки тропы могут еще быть подтоплены вешними водами, на других участках может лежать снег, на отдаленных и недоступных для техники стоянках может не оказаться заготовленных дров.

"Убедительно просим быть к этому готовыми", — говорится в обращении администрации.

Как сообщалось, первый, 59-километровый отрезок Большой валдайской тропы был открыт для путешественников в 2019 году.

Основная часть тропы проходит по территории национального парка. Для ночевок оборудованы 9 базовых лагерей и промежуточных привалов. Тропа оснащена 5 мостами и настилами. На вершине самой высокой в области 296-метровой горы Рыжоха построили 25-метровую смотровую вышку.

В ближайшие годы предполагается продлить тропу примерно на 121 км. На севере она дотянется до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург, а на юге достигнет туристической жемчужины России — озера Селигер.

Администрация национального парка намерена также сделать 4-километровый участок тропы доступным для инвалидов, в том числе колясочников. Для их удобства маршрут оснастят дополнительными деревянными настилами, стоянками и информационными стендами со шрифтом для слепых.