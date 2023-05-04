Соглашение о сотрудничестве подписано в ходе Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.

"Оно предусматривает увеличение охвата мерами поддержки предпринимателей региона и имеет для нас большую значимость, учитывая динамику роста основных показателей развития МСП. По итогам 2022 г. количество субъектов МСП выросло на 12,2% по сравнению с 2021 годом, а численность самозанятых за этот период — на 132%", — сказал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Кроме того в ходке выставки подписано кредитное соглашение на 321 млн рублей между АО "МСП-банк" и турфирмой ООО "Беной Тревел" по строительству гостиничного комплекса в Грозном. Туристическая компания "Беной Тревел" основана в 2018 году в Гудермесе (Чечня). Как сообщается на официальном сайте турфирмы, компания располагает транспортной инфраструктурой, сетью гостиниц и зон отдыха.