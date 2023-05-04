По количеству посетителей лидирует курорт "Эльбрус", где с начала года отдохнули 240 тыс. человек.

Кроме того, популярностью у туристов пользуются зимние Чегемские водопады, Верхняя Балкария и экопарк "Долина Нарзанов" в Джылы-су.

Отмечается, что география гостей расширяется, но лидируют мегаполисы — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Также большой поток туристов фиксируется из Ставропольского края и соседних регионов.

Как сообщалось, по итогам 2022 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1,2 млн человек. К 2025 году регион планирует ежегодно принимать около 2 млн туристов.