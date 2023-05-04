"При проведении обследований объекта культурного наследия ЮНЕСКО "Церковь Архангела Михаила с колокольней" в Пскове выявлены исторические керамиды — плиты, закрывающие горизонтальные захоронения в стенах", — говорится в сообщении.

Ранее архитекторы "АСМ" выявили и задокументировали 386 керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря.

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — действующий православный храм в Пскове. Место, где находится церковь, раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца XIV века, окруженного крепостными стенами — городцом. Оттого и распространенная в народе прибавка к названию храму — "с Городца". Согласно плите, находящей в храме, дата основания церкви — 1339 год.

В настоящее время на территории церкви проводят археологические работы.