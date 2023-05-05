"Виртуальную 3D-галерею можно будет увидеть 9 мая на станциях Окружная и Печатники. В дополненной реальности пассажиры ЦППК рассмотрят снимки советских фотографов из уникальной коллекции "Великие испытания — Великая Победа". Многие из них никогда не публиковались", — написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

Также пассажирам пригородных поездов в этот день вручат памятные открытки с фрагментами писем красноармейцев. Получить открытки можно при покупке билета на основных вокзалах столицы: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Ярославском, Савёловском и на станции "Тушинская".

"Ровно в полдень 9 мая машинисты ЦППК традиционно подадут звуковой сигнал в рамках Всероссийской акции "Гудок Победы". Так они поздравят горожан с праздником", — добавил мэр.

В свою очередь в пресс-службе ЦППК сообщили, что на виртуальную 3D-фотовыставку "Дорога Победы" можно попасть 9 мая, не покидая станций "Окружная" и "Печатники". Для этого нужно отсканировать специальные QR-коды со стикеров, размещенных прямо в павильонах. В дополненной реальности пассажиры увидят события предшествующих победе лет через объективы советских фотографов — Бориса Вдовенко, Евгения Халдея, Якова Рюмкина, Михаила Савина и других.