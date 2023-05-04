"Трехэтажный корпус возведен в рамках реконструкции вокзального комплекса. Здание общей площадью 5 тыс. кв. м гармонично вписалось в ансамбль вокзала, построенного в 1898 году", — говорится в сообщении.

В новом здании расположились кассы дальнего следования, просторный зал ожидания, комната матери и ребенка, санитарные комнаты и кафетерий. Там же установлены автоматические камеры хранения, справочные видеотерминалы, лифты и эскалаторы.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года РЖД начали строить новое здание на вокзале "Иркутск-Пассажирский".

Вокзал отправляет в дальнем сообщении более 750 тыс. пассажиров в год, в пригородном сообщении — около 600 тыс. пассажиров в год. Суточный пассажиропоток составляет 3,7 тыс. пассажиров.