"Как правило, акустические отпугиватели не направлены на какой-то конкретный вид птиц, что приводит к нежелательному воздействию на другие биологические объекты. При этом птицы могут просто-напросто привыкать к длительному звуковому воздействию и воспринимать его как некий фоновый шум", — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника института Николая Красненко.

Ученые посчитали, что в столкновениях с воздушными судами участвуют лишь некоторые из видов птиц, поэтому работа именно с этими видами будет более эффективной. В районе томского аэропорта наиболее часто встречаются врановые — серая ворона, сорока и черный ворон.

Установка-отпугиватель оснащена системой технического зрения с элементами искусственного интеллекта, что позволяет оборудованию в буквальном смысле знать каждую птицу "в лицо". Предварительно система проходила специальное обучение, для чего использовалась сформированная заранее база изображений пернатых: ей требовалось определить в кадрах, поступающих в режиме реального времени, что за птица пролетела.

"Сначала установка фиксирует в зоне действия наличие птицы, а затем определяет ее вид и исходя из этого выбирает отпугивающий сигнал. Ученые составили фонотеку с записями сигналов тревоги, характерными для тех или иных птиц, и звуков хищников. Эти звуки распространяет акустический излучатель, представляющий собой антенную решетку из множества отдельных излучающих элементов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интерес к томской разработке проявили и представители других аэропортов.

Как сообщалось, ранее птицы регулярно мешали полетам на территории томского аэропорта. Авиакомпании S7 и "Аэрофлот" в разное время судились с аэропортом из-за попадания птиц в двигатель.

Томская транспортная прокуратура заявляла, что у аэропорта отсутствует часть оборудования, которое отпугивает птиц: пистолет-ракетница, складные ловушки для ворон, зеркальные шары. Кроме того, аэропорт должен каждые 3 года проверять находящуюся неподалеку свалку бытовых отходов.

При этом прокуратура отмечала, что аэропорт закупил часть оборудования для отпугивания птиц: восемь биоакустических приборов, механические птицеотпугивающие приборы, светоотражающие ленты, но этого оказалось недостаточно. Затем аэропорт нанял для отстрела птиц бригаду охотников.