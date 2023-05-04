Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, за апрель текущего года обслужено 187,527 тыс. пассажиров, что на 43,9% больше, чем в апреле прошлого года. Количество взлетно-посадочных операций в апреле текущего года составило 1,499 тыс.

Грузов и почты в предыдущем месяце обработано 268,5 тонн, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что наибольшая доля в общем пассажиропотоке по итогам апреля приходится на авиакомпании "Победа", "Аэрофлот" и Nordwind. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сургут.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы в 2022 году увеличился на 23,6% по сравнению с показателем 2021 года — до 2,509 млн человек. В 2023 году аэропорт планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров, ожидается рост пассажиропотока на 12%.