Среди аргументов сторонников этой идеи — возможность провести время на даче и огородах, отдохнуть на природе в теплую погоду, показывают результаты исследования.

В свою очередь против такого переноса выступает почти каждый четвертый россиянин (23%), в основном из-за привычки к длинным новогодним выходным, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 22% сограждан затрудняются определиться со своим мнением по данному вопросу.

Опрос был проведен 21-23 апреля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.