Фестиваль пройдет с 16 по 18 июня и будет приурочен к 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота, которые в России отмечают в 2023 году.

"На четырех тематических площадках "Корабельное и военное дело", "Маскарад", "Балаган", "Народные ремесла и забавы" посетители смогут погрузиться в эпоху Петра I", — говорится в сообщении. Площадки позволят окунуться в начало XVIII века и увидеть, как менялась армия, развивались ремесла и создавались новые виды искусства. Ожидается, что на празднике также будет воссоздан макет линейного корабля "Ингерманланд", спущенного на воду 1 (12 мая) 1715 года, который готовят по старинным чертежам.