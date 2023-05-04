"Запрет в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это не относится к дронам, которые используют силовые структуры, местные власти и подведомственные им организации, а также выполняющие гособоронзаказ предприятия.

"Запрет будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, ранее введенного на Среднем Урале главой государства. Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым Свердловская область была отнесена к числу регионов, где введен уровень базовой готовности", — отмечается в пресс-релизе.

В департаменте добавили, что данный режим предполагает усиление охраны общественного порядка и важных объектов.