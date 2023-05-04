Раскидистый черешчатый дуб расположен рядом с домом-флигелем 1890 года.

"Музейные работники произвели замеры и в ноябре прошлого года отправили заявку на включение объекта в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. По их данным, высота дуба составляет 11 метров, диаметр ствола — 1,3 метра. Примерный возраст дерева — 200 лет", — говорится в сообщении.

В этом году для определения точного возраста старожила в Калининский район приедут специалисты Центра древесных экспертиз "Здоровый лес".

Всего в Тверской области произрастает 13 деревьев, включенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев, отметили в пресс-службе.

Голосование проходит с 1 мая по 1 августа на сайте всероссийской программы "Деревья — памятники живой природы". Всего в список включено 69 номинантов. Регион, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, получит диплом, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра "Здоровый лес".

Конкурс "Российское дерево года" проводится с 2017 года. В нем принимают участие природные раритеты, произрастающие в регионах и являющиеся природным, культурным и историческим наследием территорий.