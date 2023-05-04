"Состоялся спуск на воду второго судна проекта ПКС180 — теплохода "Аурум". Заказчиком выступает АО "Машпромлизинг" (входит в ОСК), судовладельцем и оператором судна будет ООО "Речсервис" (входит в группу компаний "Гама")", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 1 ноября 2019 года состоялся спуск на воду первого судна проекта ПКС180 — "Золотое кольцо". Два речных теплохода построены в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО "ОСК". Заказчиком выступает "Машпромлизинг", судовладельцем и оператором первого судна стало ООО "Волгасервис "(входит в группу "Гама").

Проект ПКС180 представляет собой трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров. Длина судна составляет 81,6 м, ширина — 13,83 м. На новых теплоходах применяются технологические решения, позволяющие работать на предельном мелководье — до 1,2 м. Это дает круизным судам заметное преимущество перед существующим речным туристическим флотом, не эксплуатируемым на таких глубинах. Кроме того, компьютерное управление движением и системами судна дает возможность подхода к необорудованному берегу.

Как говорил ранее гендиректор ГК "Гама" Дмитрий Галкин, теплоходы достраиваются на собственном предприятии компании в Нижнем Новгороде. Первый теплоход будет работать по кольцевому маршруту между Москвой и Нижним Новгородом. Общая стоимость одного такого теплохода — более 500 млн рублей

Ранее суда подобного типа на верфи не производились. Пассажирские суда нового проекта позволят расширить географию речных круизов не только в европейской части страны, но также в Сибири и на Дальнем Востоке.