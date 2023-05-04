«Британские и иностранные туристы, планирующие поездку в Лондон на коронацию, все еще могут забронировать размещение в отелях. Однако в преддверии торжества цены заметно выросли, а некоторые отельеры подняли их на 60%», — пишет издание.

Церемония коронации короля Карла III и королевы-консорта Камиллы пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве, через восемь месяцев после смерти королевы Елизаветы II. На голову Карла III возложат знаменитую корону святого Эдуарда, которой более 360 лет.

Как отмечает газета, минимальная стоимость номера составит примерно 66 фунтов (6,5 тыс. рублей) в сутки в двухзвездочной гостинице в 16 километрах от Букингемского дворца. В то же время, одноместный номер в расположенном в центре города пятизвездочном Ham Yard Hotel Soho обойдется в 3022 фунта стерлингов (почти в 300 тыс. рублей) в сутки, хотя во второй половине мая он стоит втрое дешевле.

«Ожидается, что в эти выходные в дорогих отелях Лондона будет больше американских туристов, чем британских. Доля туристов из США прогнозируется на уровне 32%, из Великобритании – 31%. При этом обычно доля американских путешественников составляет 24% от общей загрузки отелей. Туристы из Канады составят 5% постояльцев в эти выходные, из Австралии – 4%», — пишет Daily Mail.

По словам коммерческого директора сервиса по бронированию отелей Allora Майкла Де Йонга, коронация даст необходимый импульс сектору гостеприимства в Лондоне, в первую очередь, отелям 4* и 5*, которые особенно сильно пострадали во время пандемии коронавируса.

Сервис по бронированию отелей Hotel Planner ожидает, что загрузка лондонских отелей 4-5* на неделе коронации составит 90-95%, это на 15-20% больше, чем обычно в это время года.

Кроме того, как отмечает газета, в плюсе оказываются не только гостиницы столицы, но и объекты размещения в провинции. Туристы планируют не только посмотреть коронацию, но и посетить другие регионы – Виндзор, Балморал, Сандрингем, Эдинбург и Кардифф.

По прогнозам экспертов, коронация поможет заработать около миллиарда фунтов стерлингов (98,3 млрд рублей) пострадавшим отраслям британской экономики, причем гостиничная индустрия, как ожидается, окажется в числе крупнейших бенефициаров.