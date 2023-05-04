"В субсидировании рейса отказано, не наберём пассажиров (чтобы окупить рейс — ИФ)", — пояснили "Интерфаксу" в воздушной гавани. Как сообщалось, перелеты планировалось выполнять по четвергам и воскресеньям на Boeing 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

В свою очередь, замгубернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов написал в своем телеграм-канале, что также отменен действовавший до 13 мая авиарейс Кемерово — Екатеринбург (авиакомпания Red Wings). Как уточнили "Интерфаксу" в аэропорту, полеты выполнялись в осенне-зимний период раз в неделю (по субботам).

"В связи с дефицитом федерального бюджета авиакомпании начали сокращать количество субсидируемых авиарейсов", — написал Панов. По его словам, причиной отмены рейсов из Кемерово в Читу и в Екатеринбург, кроме того, стала их "малая востребованность".

"В остальном все запланированные рейсы выполняются в полном объеме. Более того, с 22 апреля возобновились в ежедневном режиме рейсы Кемерово — Москва, выполняемые авиакомпанией "Сибирь", — подчеркнул замгубернатора. Как сообщалось, ранее авиакомпания выполняла полеты по этому маршруту ежедневно, но на зиму 2022-23 года оставила пять рейсов в неделю.

Панов также подтвердил, что "Победа" сохраняет планы возобновления рейсов из Кемерово в Москву с 3 июня. Как сообщалось, лоукостер прекращал полеты по этому направлению с 31 октября 2022 года "в связи с санкциями и несогласием с финансовой политикой (кемеровского — ИФ) аэропорта", пояснял тогда Панов.

Сообщалось также, что в конце марта Nordwind из-за низкого спроса отказалась от ранее заявленных планов начать с 1 мая полёты из Новокузнецка (Кемеровская область) в Махачкалу. Рейс планировалось выполнять дважды в неделю.