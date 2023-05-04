"В течение последних лет Минусинск постепенно обновляется. Общий объем вложений в соответствии с утвержденным планом-графиком составит почти 7 млрд рублей. В городе реставрируют объекты культурного наследия Минусинска, благоустраивают общественные пространства, ремонтируют улицы и дороги, а также проводят мероприятия, направленные на развитие экономики и туризма на юге края", — говорится в сообщении.

В план подготовки города к юбилею включены 195 объектов, среди которых 33 объекта культурного наследия, 31 жилой дом, три спортобъекта, 113 участков улично-дорожной сети, 13 объектов благоустройства. Полностью готовы 118 объектов, до юбилея планируется завершить работу еще на 55 объектах. Еще несколько объектов подготовят до конца этого года, а также в 2024 году.

Верещагин отметил, что благоустройство города по плану-графику будет продолжено и после празднования юбилея.

"Создан большой задел для дальнейшего развития Минусинска в качестве культурной столицы, туристического центра, экономической и инвестиционной точки притяжения, и мы будем раскрывать этот потенциал дальше", — подчеркнул и.о. главы кабмина.

В пресс-службе правительства края уточнили "Интерфаксу", что из предусмотренных на 2020-2024 годы 7 млрд рублей около 6,5 млрд направлено из краевого бюджета, оставшаяся часть средств — это местный бюджет, а также средства частных инвесторов.

"Большая часть средств уже, разумеется, инвестирована. На 2023 год предусмотрено порядка 2,4 млрд рублей" , — добавили в пресс-службе.